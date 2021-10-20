Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan piyade er Sedat Mekan'ın ailesini makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, 2018 yılında Şırnak'ta şehit olan Mekan'ın ikamet ettikleri İstanbul'dan gelen babası Murat, annesi Özlem, kardeşleri Semih ve Barış Mekan'ı misafir etti.

Şehit ailesine ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim takdim eden Pehlivan, Sedat Mekan ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Vali Pehlivan şehidin ailesi ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programa, 23. Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da katıldı.