Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

Putin'in yanıtı sonrası stüdyo buz kesti: Önümde ne dediğimi duymayan güzel bir kadın var

Tek etkilenen ülke Türkiye değil! Yükselişi durdurulamayan dolar Putin'i de isyan ettirdi

Şişli Niaşantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan iki

soyguncuyu arama çalışmalarına başladı. İncelemelerin ardından olay yerine sevk edildi. Olay yeri incelemesi kaçan şüphelileri arıyor.

ŞÜPHELİLER KAMERAYA YAKANDI

Öte yandan şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.