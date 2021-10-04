Son dakika haberleri! Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada E.K. ile araçta bulunan Y.K. (41) ağır yaralandı.

E.K. (28) yönetimindeki 50 EZ 092 plakalı otomobil ile Ç.K. idaresindeki 58 FK 802 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Durulmuş köyü yakınlarında çarpıştı.

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