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Son dakika haberleri: ŞOK Marketler'den Rekabet Kurulu'nun idari para cezası kararı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: ŞOK Marketler'den Rekabet Kurulu'nun idari para cezası kararı açıklaması Açıklaması

30.10.2021 13:37
Son dakika haberleri: ŞOK Marketler'den Rekabet Kurulu'nun idari para cezası kararı açıklaması Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre ŞOK Marketler tarafından, Rekabet Kurulu'nca verilen idari para cezası kararına ilişkin, "Verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür.

ŞOK Marketler tarafından, Rekabet Kurulu'nca verilen idari para cezası kararına ilişkin, "Verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür." denildi.

ŞOK Marketler, Rekabet Kurulu'nca verilen idari para cezası kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Verilen para cezasının ötesinde, müşterilerinin aleyhine eylemde bulunduklarına ilişkin suçlamanın kendilerini derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, ŞOK Marketler olarak birinci önceliklerinin, müşterilere her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, indirim market olarak iş modelimizin de bir gereğidir. Sektördeki rekabet ve artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı düşük tutma yönündeki kararlılığımız, bugüne kadar hem müşterilerimizin bütçesine hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek. ŞOK Marketler'in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan 'gıda ve alkolsüz içecekler' enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır. ŞOK Marketler, her aşaması denetlenebilir ticari faaliyetleri, yatırımları ve sağladığı istihdam ile müşterilerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirkettir ve bu katkıyı sağlamaya devam edecektir. Bununla gurur duyuyoruz.

Pandeminin ve ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde, tüm dünyada market rafları boşalırken dahi hizmetlerimizi kesintisiz sürdürerek daima müşterilerimizin yanında olduk. O dönemlerde yapılan fedakarlıklar herkesçe malumdur. Faaliyetlerimizi çoğu aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarikçilere, çiftçilerden nakliyecilere kadar sayıları yüzbinlere ulaşan büyük bir ekosistem içinde şeffaf bir şekilde yönetiyor ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Her aşamasında ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz faaliyetler sonrasında verilen bu gayri adil cezaya karşı Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz. ŞOK Marketler olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayıları 40 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Türkiye, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ŞOK Marketler'den Rekabet Kurulu'nun idari para cezası kararı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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