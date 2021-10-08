Son dakika haberleri: Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 201 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 360 bin 115 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti. Öte yandan mavi il sayısı Mersin'in eklenmesiyle 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)