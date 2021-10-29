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Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti

29.10.2021 20:07
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 209 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 409 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 209 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 409 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 409 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 oldu. Bir günde toplam 351 bin 373 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 846 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,24 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 123 bin 219'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 209 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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