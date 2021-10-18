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Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 214 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 214 kişi hayatını kaybetti

18.10.2021 21:02
Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 214 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 214 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 240 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 214 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 240 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 240 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Bir günde toplam 351 bin 165 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 539 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 214 kişi hayatını kaybetti

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 214 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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