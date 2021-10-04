Sudan'da polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da polis ile teröristler arasındaki çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, Hartum'un Cebre bölgesinde polisler ile teröristler arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.
Yetkili, olayda 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Sudan polisinin 28 Eylül'de başkent Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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