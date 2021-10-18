Son dakika haberleri! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, sanayi esnafına kentsel dönüşüm projesini anlattı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kuruluna katıldı.

Yüksel, Yeni Sanayi Düğün Salonu'ndaki genel kurulda, Eski Sanayi Sitesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirmede bulundu ve Karadeniz Mahallesi'nde yeni yapılacak sanayi sitesi ve işyerleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Genel kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Süleymanpaşa'da hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin detaylarını Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile paylaşan Yüksel, yeni yapılan sanayi dükkanlarının teknik ve yapısal özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, genel kurulda kooperatif üyeleriyle buluştuklarını belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile şehrimizde uygulayacağımız kentsel dönüşüm programı kapsamında yenilenecek Küçük Sanayi dükkanlarımız hakkında bilgi verdik. Sanayi esnafımıza yaptığımız sunumda, dönüşüm projemizle birlikte çehresi değişecek sanayi sitesi ve işyerlerinin yapısal özelliklerini anlattık. Şimdiden şehrimize ve sanayicimize hayırlı olsun."