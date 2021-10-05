Üye Girişi
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

05.10.2021 17:21

Son dakika haberleri... Sultangazi'de hırsızlara karşı önlem almak için 12 yıl önce evinin bahçesine güvenlik kamerası taktıran Mehmet İris'in aracı 2 ay önce kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Sultangazi'de hırsızlara karşı önlem almak için 12 yıl önce evinin bahçesine güvenlik kamerası taktıran Mehmet İris'in aracı 2 ay önce kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İris'in yaşanan olayın ardından bahçeye 2 tane güvenlik kamerası daha taktırdı. Taktırdığı kameralardan biri ise kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İris'in aracının kurşunlandığı ve güvenlik kamerasının çalındığı anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de, bir fırında ekmek dağıtım işiyle uğraşan Mehmet İris, 10 yıl önce hırsızlara karşı önlem almak için evinin bahçesine güvenlik kamerası taktırdı. İddiaya göre; Mehmet İris'in 14 yaşındaki kızına, çalıştığı işyeri sahibi cinsel istismar girişiminde bulundu. 28 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından İris, işyeri sahibini polise şikayet etti. Olayın yaşandığı akşam ise Mehmet İris'in çalıştığı fırına ait ekmek dağıtım aracı, 28 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Araca, 12 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇALDIĞI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aracı kurşunlanan Mehmet İris, evinin bulunduğu çevreye 2 güvenlik kamerası daha taktırdı. İris'in taktırdığı kameralardan biri, geçen cumartesi günü saat 03.45 sıralarında, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Görüntülerde, evin çevresine gelen 2 kişiden birinin elektrik direğine tırmanarak güvenlik kamerasını bulunduğu yerden söktüğü görülüyor.

İKİ OLAYIN BAĞLANTILI OLDUĞUNU SANMIYORUM

Mehmet İris, Kamerayı 12 yıl önce hırsızlar için taktırdım. Bir gün geldim arabanın lastiği yok. Bir gün geldim akü yok. Ben de kamera taktırmıştım. 14 yaşında bir kızım var. Tekstilde çalışıyordu. Patronu tarafından bir taciz durumu olmuştu. Ben de aynı gün karakola şikayet ettim. Bundan iki hafta önce arabamı kurşunladılar. Gece saat 02.00'de komşumuz, 'Biri geldi, arabanı kurşunladı' dedi. Ben de çıkıp baktım, arabada 12 kurşun izi vardı. Herhangi bir başka olay olmasın diye iki kamera daha taktırdım. Bir gece geldim kameraya baktım, görüntü yok. Gidip baktığımda, kamerayı söküp götürmüşler. Görüntülerde, iki kişi sağa sola kaçıyor. Biri direğe çıkıp kamerayı alıp götürüyor. Ne amaçla yaptıklarını bilmiyorum. Birinden şüpheleniyorum, diğerleri ile şu anda davamız devam ediyor. Ancak bu iki olayın bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Onların hırsız olduğu belli dedi.

Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim 17:32 Flash TV'ye yayın dönemi önce Saba Tümer'den soğuk duş: Tekliflerine evet demedim Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor 17:28 Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:40 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?

Son Dakika Haberleri
17:28 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü
17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek         
17:39
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü         
17:29
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı         
17:18
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 17:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement