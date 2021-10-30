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Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş - Son Dakika

Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş

30.10.2021 14:48

Son dakika gündem haberi... ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, boş gecekonduda başı taşla ezilmiş cesedi bulunan Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın (11), telefonunu gasbeden aynı ülke vatandaşı arkadaşı Enzavi B. (15) tarafından direnince öldürüldüğü ortaya çıktı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, boş gecekonduda başı taşla ezilmiş cesedi bulunan Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın (11), telefonunu gasbeden aynı ülke vatandaşı arkadaşı Enzavi B. (15) tarafından direnince öldürüldüğü ortaya çıktı. Muhammed Hattab'ın dayısı Hamza Abuşar, "Yeğenimi telefonu vermek istemeyince başına taşla vurup öldürmüş. Yani yeğenimi bir telefon için öldürdü" dedi.

Altındağ ilçesinde Elemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta bir metruk binada dün akşam saatlerinde erkek çocuğun hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, 29 Ekim günü saat 01.00 sıralarında polise kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu aileyi olay yerine getirdi. Hüseyin ve Afaf Hattab çifti, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattab olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattab'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Hattab'ın olay yerine gelirken yanında bir kişinin olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla, Hattab'ın yanındaki kişinin Enzavi B. olduğu belirlendi. Suriye uyruklu Enzavi B., polis tarafından gözaltına alındı. Muhammed Hattab'ın telefonu ise bulunamadı.

Enzavi B. ilk ifadesinde suçunu kabul etti, Muhammed Hattab'ı 2 bin TL değerindeki cep telefonunu almak için metruk gecekonduya soktuğunu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğünü söyledi. Enzavi B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'YEĞENİMİ TELEFON İÇİN ÖLDÜRDÜ'

DHA'ya konuşan Muhammed Hattab'ın dayısı Hamza Abuşar, yeğeni ve ailesinin 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Ailenin en küçük çocuğuydu. Kendisi normalde okul okuyor. O gün para kazanmak için tatlı satmaya karar vermiş. O kişiyi biz tanımıyoruz; ama kendisi onunla tanışıp, buluşmuş. Tatlı satmışlar önce, daha sonra o şüpheli kişi, yeğenimden telefonu istemiş. Yeğenimin telefonu da yaklaşık 2 bin lira değerindeydi. Telefonu vermek istemeyince başına taşla vurup öldürmüş. Yani yeğenimi bir telefon için öldürdü. Biz bunları öğrendik" dedi.

Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş
Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş
Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş
Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş
Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Suriyeli Muhammed'i, cep telefonunu gasbeden arkadaşı direnince öldürmüş - Son Dakika


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