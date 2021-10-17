Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale - Son Dakika

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

BİTLİS - Nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı bir inşaatın 3. katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürünün ikna çabaları kurtardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yapımı halen devam eden inşaatın 3'ncü katında intihar girişiminde bulunan N.A. adlı kız, nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin bir buçuk saatlik ikna mücadelesinden sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'ın ikna çabaları sonuç verdi. Emniyet Müdürü Taşkın, ikna çabasından sonra kızı kendine doğru çekip kurtardı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, Tatvan Belediyesi İtfaiye personellerinin açtığı brandaya yardım ederken ambulans da hazırolda bekledi. Olay yerinde bulunan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.