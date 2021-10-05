Son dakika haberleri: Tekirdağ'da boşandığı eşini öldürüp kaçtıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı eşini tabancayla öldüren, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polise teslim oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan Remzi A. (44), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Remzi A, 3 ay önce boşandığı Ayşe A'ya dün kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etmiş, kadın olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Motosikletle uzaklaşan ve boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine giden Remzi A, uyuyan Volkan A'yı da silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Kaynak: AA
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