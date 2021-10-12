Son dakika haberleri: Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Büyükkarıştıran yolu 4. kilometrede sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PM 3489 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Cenap Akay ve Servet Arda'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Mehmet Akay ise kaldırıldığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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