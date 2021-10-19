Tekirdağ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul-Tekirdağ yolu Hayrabolu Kavşağı'nda, A.Ş. idaresindeki kil taşı yüklü 17 ZB 910 plakalı tırın lastik ve balataları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü A.Ş. aracını yolun kenarına çekerek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan tır, güvenli bir bölgeye götürüldü.