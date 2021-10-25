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Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün

25.10.2021 10:43
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kentte özellikle 30 ile 35 yaş aralığındaki vaka artışına dikkat çekerek, çocuklara çağrı yaptı.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kentte özellikle 30 ile 35 yaş aralığındaki vaka artışına dikkat çekerek, çocuklara çağrı yaptı. Dr. Kalkan "Eskiden büyükler çocuklarını alıp aşılamaya götürürlerdi. Şimdi çocuklarımıza diyoruz ki anne ve babalarınızı alın, onları aşılamaya götürün" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakası; Tekirdağ'da 156,42'den 190,65'e yükseldi. Tekirdağ, aşılanma oranında en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta ise yüzde 78,6 ile mavi iller arasında bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şu örnekle açıklayayım; sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular alçalınca karıncalar balıkları yer. Bu metafor üzerinden gerçekten de tedbirleri azaltmamıza paralel olarak ve ters orantılı olarak vaka sayılarının artışını gözlemliyoruz. Tedbirlere uymamız, aşılamada süratlenmemiz sonrasında da vakaların azaldığını gözlemliyoruz. Tam olarak bu ilimizde de ülkemizde de böyle cereyan ediyor. Var gücümüzle aşı gibi basit bir tedbir ile pahalı bedel ödettiren hastalıktan kurtulmak mümkün iken herkesi aşılanmaya davet ediyoruz. Sayın bakanımızın söyledikleri üzere gençlerde aşılanmadan imtina edilmesi sonrasında vaka artışını gözlüyoruz. 30'lu, 35'li yaş aralıklarında gerçekten de vakalarımızda bir artış gözlemleniyor ve bu nedenle şöyle bir çağrıyı sizlerin aracılığıyla duyurmak ve seslendirmek istiyoruz. O da şudur; eskiden büyükler çocuklarını alıp aşılamaya götürürlerdi. Şimdi çocuklarımıza diyoruz ki anne ve babalarınızı alın, onları aşılamaya götürün. Bu nedenle inşallah sonbaharda artan aşılanma sayılarımızla ters orantılı olarak vakaların düşeceğini düşünüyoruz." 'YOĞUN BAKIMLARDA GENÇLER AĞIRLIKLI' Hastanelerin yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarının şu an için yüzde 70 civarında olduğunu belirten Dr. Kalkan, şöyle konuştu:  "Yatan hastalarımızda yaşlılarımızla beraber genç sayılarında da gerçekten gözlemlenebilir bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 35-40-45 aralığında gençlerimizin de yoğun bakımlarımızda ve servislerimizde bu hastalıkla mücadele ettiklerini gözlemlemekteyiz. Net olarak söylüyorum; mutlaka aşı olunması gerekiyor. Eksik, hatalı bilgi ile merdiven altı reklamlara vatandaşlarımızın itibar etmesi yerine kendi sağduyularını kullanarak, aşılanmış insanların hastalığı nasıl geçirdikleri, yoğun bakıma düşmedikleri, bu oranın çok çok az olduğunu görerek, gözlemleyerek, sorgulayarak mutlak suretle kendilerini ve can parçalarını aşılamaya götürmelerini istiyoruz. Bunu mutlak suretle sahada görev alan sağlık çalışanları olarak görüyoruz ve çok acı bir şekilde, hastanemizin bahçesinde ağlayan insanları gördünüz. Bu ağlayan insanlar, bir yakınını koronavirüsten kaybetmiş bir hastamızın akrabalarıydı ve bu insanların da aşıya olan ilgisizlikleri, aşıyı bu hastalıktan korunmada birinci sıraya koymamaları yüzünden de bu acıların arttığını gözlemliyoruz. Bu acıları yaşamayalım."'AŞILAMADA YAVAŞLAMA VAR'

Baharda herkesin sevdikleriyle kucaklaşması için özellikle sonbaharın toplum ve ülke açısından çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Kalkan, "Bu salgından kendimizi kurtarmamız için en büyük silahımız; aşı. Lütfen aşılanalım hem de geç kalmadan. Birazcık bir aşılanma oranlarımızda da azalma, yavaşlama gözlemliyoruz. Bunu sonbaharda yeni bir ivmeyle artırmaya davet ediyorum ve bütün vatandaşlarımızın aşı gibi ucuz bir bedel ile karşılanabilmesi çok zor, can kayıplarına kadar giden bu hastalıktan kurtulabileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Hep birlikte sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün
Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekirdağ Sağlık Müdürü'nden çocuklara: Anne- babalarınızı aşıya götürün - Son Dakika


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