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Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor - Son Dakika

Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor

05.10.2021 12:05

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi binasının dış görüntüsü Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile röportaj Okulun içinden ve sınıflardan görüntüler 6-7 Ekim olaylarına ait arşiv görüntüleri Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz...

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi binasının dış görüntüsü

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile röportaj

Okulun içinden ve sınıflardan görüntüler

6-7 Ekim olaylarına ait arşiv görüntüleri Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca yakılan Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, gerekli onarımlar yapıldıktan sonra kentin en başarılı eğitim kurumlarından biri oldu

Okulun 60 öğrencisi, bu yıl üniversite sınavında başarılı olarak tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, hemşirelik gibi bölümlere yerleşti

Vali Mehmet Emin Bilmez:

"O gün en büyük zarar Niyazı Türkmenoğlu Anadolu Lisesinde yaşandı. Bu okulumuzda da diğer okullarımızda da kaderini değiştirmeye çalışan pırlanta gibi gençlerimiz var"

NECAT HAZAR - Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca yakılan Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, devletin sağladığı imkanlar sayesinde kentte üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren okullardan biri oldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen şiddet olayları sırasında kamu kurumları ve iş yerlerinin yanı sıra birçok okul da yakıldı.

Olaylar sırasında yakılarak kullanılamaz hale getirilen 17 derslikli Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede yeniden eğitime başladı.

Öğretmen ve idarecilerinin gayretiyle yaşanan olumsuzluğun etkilerinden kurtarılan okul, kentin en çok tercih edilen okulları arasına girdi ve 2017'de üniversite sınavında Türkiye 38. çıkarmayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2 yıl önce proje okuluna dönüştürülen Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan 118 öğrencinin tamamı üniversite sınavı sonucuna göre tercih hakkı kazandı.

Bu öğrencilerden 8'i tıp, 6'sı diş hekimliği, 12'si hukuk, 8'i hemşirelik, 15'i mühendislik ve mimarlık, 11'i de eğitim fakültesi bölümlerine yerleşti, 58 öğrenci de tercih hakkını kullanmadı.

510 öğrencinin eğitim gördüğü Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, bu yıl kentteki 3 fen lisesinden sonra en yüksek puanla öğrenci alan okul oldu.

"Van halkı 6-7 Ekim'i unutmamalı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, 6-7 Ekim olayları sırasında okul ve iş yerlerinin yakıldığını, kentte büyük zararın oluştuğunu hatırlattı.

Olaylarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bilmez, şunları söyledi:

"Sebep olanları kınıyorum. Olaylar esnasında Van'da 98'i kamu kurumlarına ait 170 araç, 40 kamu binası, 20 okul, 11 siyasi parti binası, 9 banka şubesi, 5 dini müessese, 22 banka ATM'si, 523 iş yeri ve 53 güvenlik kamerası tahrip edildi. Sözüm ona bölge haklarını savunan insanların çağrısı üzerine, Vanlılara ait 523 iş yerine zarar verildi. Bu iş yeri sahiplerine devletimiz 23 milyon 500 bin lira ödeme yaptı. Bu nedenle Van halkı, 6-7 Ekim olaylarını hiçbir zaman unutmamalı. Birliğine, beraberliğine, kardeşliğine her zamankinden daha çok sahip çıkmalı, vatanıyla bölünmez bir bütün olduğunu, bayrağına, huzuruna, asayişine ve aşına sahip çıktığını göstermeli."

"Pırlanta gibi gençlerimiz var"

6-7 Ekim olaylarını, Yasin Börü'yü ve şehitleri unutmamaları ve unutturmamaları gerektiğini vurgulayan Bilmez, ülkenin birliğine, beraberliğine, bölgenin huzuruna her zamankinden daha çok sahip çıkılması için çağrıda bulundu.

Olaylar sırasında en büyük zararın Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesinde yaşandığını belirten Bilmez, "Bu okulumuzda da diğer okullarımızda da kaderini değiştirmeye çalışan pırlanta gibi gençlerimiz var." diye konuştu.

Bilmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de TÜBİTAK'ın açtığı yarışmalara en çok projenin Van'daki gençlerimiz tarafından sunulduğuna şahit olmaktayız. Bu sene LGS'de 90 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. Bunlardan biri Özalp ilçemizdeki devlet okulunda okuyan öğrencimiz. Dershaneye gitmeyen, normal eğitimlere devam eden, derslerine evde çalışan biri. Eğitim seviyemiz her geçen gün daha bir üst seviyeye çıkıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız kabuğunu kırmak için devletin eğitim alanında sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor."

Gençlerin eğitimle kaderlerine değiştirebileceklerine inandığını dile getiren Bilmez, "Özelikle kızlarımız eğitim konusunda ciddi bir gayret içerisinde. Biz de bu manzarayı görünce mutlu oluyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyor. Onun için öncelikle okullara zarar vermeye çalışmışlar. Büyük ihtimalle bölgenin geri kalmışlığından yararlanmak isteyen uluslararası örgütlerin maşası olan terör örgütü bu durumdan beslenmek istiyor. Van halkı buna müsaade etmeyecektir. Biz buna inanıyoruz. 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor
Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor
Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor
Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor
Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor

Anadolu Lisesi, İpekyolu, Terör, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor - Son Dakika


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