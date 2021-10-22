Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikret Özkan'ın kullandığı 31 KAU 28 plakalı kamyonet, Tokat- Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada araçta bulunan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Musa Güler, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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