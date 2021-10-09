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Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı

09.10.2021 10:42

Son dakika haberleri: Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı Trafik kazasında yaralanan öğrenci hastanede yaşam mücadelesi veriyor Yaralanan öğrencinin başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunuyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik...

Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı

Trafik kazasında yaralanan öğrenci hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yaralanan öğrencinin başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunuyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı 10. sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Oğlunun yaralandığı haberini alarak hastaneye koşan annenin feryatları ise adeta yürekleri dağladı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki N.T.'nin kullandığı 06 NT 682 plakalı hafif ticari araç, Gültepe kavşağında yanındaki arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmekte olan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Azat Kurt'a çaptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kaza yapan aracın yaya geçidine gelmeden başlayarak 15-20 metre fren izinin olduğu gözlendi. Oğlunun kazada yaralandığını öğrenerek hastaneye koşan Azat Kurt'un annesi hastane bahçesinde ağlayıp feryat ederken, oğlunun nakledilmek üzere ambulansa alınması sırasında feryatları yürekleri dağladı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı

Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan oğlunu hastanede gören annenin feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika
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