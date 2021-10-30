Raydan çıkan vagonlardaki hasar havadan görüntülendi - Son Dakika

Tren kazasında meydana gelen hasar ise havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1. Sokakta bulunan tren garı sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 'na (TCDD) ait İstanbul yönünde yedek bekleyen 5 boş vagonun manevrası sırasında son 2 vagon raydan çıktı. Son vagon, elektrik direğinin üzerine devrilerek yan yattı. Trende yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

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