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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü yetki kararları" protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü yetki kararları" protesto edildi

10.10.2021 13:20
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in

Son dakika habere göre Tunuslular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto ediyor.

Tunuslular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto ediyor.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Said'in "olağanüstü kararlarına" karşı sloganlar atan eylemciler, Tunus bayrağı ve üzerinde Said'i protesto eden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi

cumhurbaşkanı, Kabine, Medya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'olağanüstü yetki kararları' protesto edildi - Son Dakika


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