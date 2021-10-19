Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome 'ye geldi.

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