Son dakika: Türkiye şehitlerini andı - Son Dakika

Türkiye şehitlerini andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Yüzbaşı Mehmet Nedim ve Er Hüseyin anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Birinci Dünya Savaşı şehitleri Yüzbaşı Mehmet Nedim ve Er Hüseyin anıldı. Öğretmen Albay Erhan Altunok'un şehitlerin yürek burkan hikayelerini anlattığı etkinliğe şehitlerin yakınları da katıldı.