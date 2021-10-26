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Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

26.10.2021 17:55

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi Ümraniye'de elektrikli scooter ile ilerleyen kadın, aracını park eden sürücünün dikkatsizce açtığı kapıya çarpıp yola savrularak İETT otobüsünün altında kaldı.

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Ümraniye'de elektrikli scooter ile ilerleyen kadın, aracını park eden sürücünün dikkatsizce açtığı kapıya çarpıp yola savrularak İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken kazaya sebep olan Rıza Ö. adliyeye sevk edildi.

Kaza, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsü Rıza Ö.'nün kapıyı açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan Akkaya, yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki İETT otobüsünün altına girdi. İETT otobüsünün altında kalarak ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İETT otobüsü şoförü M.Y. ile kazaya sebep olan Rıza Ö. polis merkezine götürüldü. İETT otobüsü şoförü M.Y. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İlknur Akkaya'nın ölümüne sebep olan ticari araç sürücüsü Rıza Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi
Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi
Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi
Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

Ümraniye, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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