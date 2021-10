Son dakika! Uşak Üniversitesinde ilk ders Veysel Eroğlu tarafından verildi - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Uşak Üniversitesi akademik yılı açılış töreni için kente gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından partisinin Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Uşak'ı kendi memleketi gibi gördüğünü, bakanlığı döneminde en çok ziyaret ettiği illerden birisi olduğunu söyledi.

Uşak'ın ekonomisiyle Ege Bölgesi'nin en önemli illerinden birisi olduğunu kaydeden Eroğlu, "Tekstilin merkezi bir yer. Güzel insanlar diyarı. Buraya ne yapılsa azdır. Hükümetimiz buraya çok önemli destek veriyor. Uşak bu bölgenin parlayan yıldızı. Her zaman sizin hizmetkarınızım. Ne zaman emrederseniz emrinize amadeyim." dedi.

2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin önemine dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada bir salgın var. Büyük bir salgın. Büyük devletlerin ekonomilerini dahi çökertti. Elbette biz de bundan zarar gördük. Dünyada pek çok ülke zarar gördü. Bakın şu an İngiltere'de akaryakıt istasyonlarında akaryakıt yok. Tırlara şoför bulamıyorlar. Gıda açısından büyük sıkıntı çekiyor. Bizde de eksiklikler yok mu? Elbette var. Ama diğer ülkelerle mukayese edildiği zaman Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Şu an Türkiye her zamankinden daha güçlü durumda. Eskiden olsa Cumhurbaşkanı, başbakanlar diğer devletlerin hükümet liderleri önünde el pençe divan dururdu. Şu anda dimdik duran başı dik Cumhurbaşkanımız var. Gurur duyuyoruz."

Eroğlu, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve sağlık alanında ciddi gelişmeler yaşadığını, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Akademik yıl açılışına katıldı

Eroğlu, buradaki programının ardından Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, salgın nedeniyle verilen aranın ardından tekrar yüze yüze eğitime geçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Savaş, "Uşak Üniversitesi olarak, sağlığınız için her türlü tedbiri büyük bir titizlikle almış olduğumuzu bilmenizi isterim. Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için sizlerin de uzmanların uyarılarını dikkate alarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı sürdürmeniz ve aşılarınızı ihmal etmemeniz çok ama çok önemli." diye konuştu.

Programda, Prof. Dr. Nevzat Kor'a "fahri doktora" unvanı verildi. Kor'un cübbesi ve belgesi Rektör Savaş, tarafından öğrencisi olan Veysel Eroğlu'na teslim edildi.

Törene, görüntülü bağlanan Kor ise salondakilerle düşüncelerini paylaştı.

Protokol konuşmalarının ardından ilk ders için sahneye çıkan Veysel Eroğlu, salondaki öğrencilere, deneyimlerini ve siyasi hayatında yaşadıklarını anlattı.

Akademik yıl açılış törenine, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.