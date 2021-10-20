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Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

20.10.2021 16:15
Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Uşak ve Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak ve Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uşak ve Denizli'de belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 139 gram esrar, 21 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 585 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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