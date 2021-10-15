Son dakika haberleri: Uzman çavuşun öldürülmesi soruşturmasında gelişme - Son Dakika

KAĞITHANE'de uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Gizem E. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gizem E. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), 5 Temmuz 2021'de bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gizem E'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.Şüpheli Gizem E. iddianame kabul edilirse İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak
Kaynak: DHA
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