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Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

11.10.2021 13:40
Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, Kısa süre önce İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Selami Akşit'i ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kısa süre önce İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Selami Akşit'i ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Geçen ay Kilis İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit'i ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığında Albay Akşit tarafından karşılanan Vali Soytürk, Askeri tören mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Soytürk'ün Albay Akşit'e yeni görevinde başarılar dilediği öğrenildi. - KİLİS

Recep Soytürk, Jandarma, Kilis, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret - Son Dakika
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