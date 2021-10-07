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Son dakika! İSTANBUL-VALİLİKTEN BOĞAZİÇİ GÖZALTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL-VALİLİKTEN BOĞAZİÇİ GÖZALTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

07.10.2021 17:40
Son dakika! İSTANBUL-VALİLİKTEN BOĞAZİÇİ GÖZALTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son dakika haberler: İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde bugün bir grup gösterici tutuklamalarla ilgili eylem yapmış. Polis eylemcilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada," Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.


Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Valiliği, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL-VALİLİKTEN BOĞAZİÇİ GÖZALTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika


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