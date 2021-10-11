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Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA - Son Dakika

Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA

11.10.2021 11:18

Son dakika haberler: VAN'da, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 175 bin 805 lira ceza uygulandı.

VAN'da, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 175 bin 805 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4- 10 Ekim'de kent genelinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik 10 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 175 bin 805 TL ceza kesildi. Organizatörlerin kullandıkları 3 araca da el koyuldu.

Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA
Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA
Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA
Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA
Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA
Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA

Türk Lirası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 175 BİN 805 TL CEZA - Son Dakika
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