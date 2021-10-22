Son dakika haberleri! Vatandaşların kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta panelvanın devrildiği kaza yerindeki 3 kişinin, yara almadan kurtulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ilerleyen 34 HS 5727 plakalı panelvan, sürücü Suat Bayar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıktı. Panelvan, burada park halindeki motosikletin üzerine devrildi.

Bu sırada kaldırımda bekleyen 3 kişi, aracın kendilerine doğru geldiğini fark ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Bu arada, olay yerinde bulunan 3 kişinin üzerlerine doğru gelen araçtan kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, panelvanın kaldırıma çıkmasıyla burada bekleyen kişinin kaçması, yine iki kişinin de kendilerine doğru gelen aracı son anda fark ederek uzaklaşması yer alıyor.