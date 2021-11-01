Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ANTALYA'da komşularının 3 gündür haber alamadığı Vahap Güngör (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da komşularının 3 gündür haber alamadığı Vahap Güngör (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1570. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Vahap Güngör'e 3 gündür ulaşamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı defalarca çalmasına rağmen yanıt alamadı. İtfaiye yardımıyla daireye giren polis, Güngör'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Son Dakika

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da ayrı olay

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti

Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı

Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor