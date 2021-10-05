Son dakika haberleri! Yangında yaralanan otel personeli ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin lojmanında çıkan yangında yaralanan kişi, ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı.

Torba Mahallesi'ndeki otelin doğal gaz tankında dün bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan otel personeli Aydın Göçer'in (39), yanık konusunda daha donanımlı olan bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi.

Vücudunda yüzde 72 oranında yanıklar oluştuğu belirtilen Göçer, hastaneden ambulansa konularak Milas-Bodrum Havalimanına götürüldü. Göçer, burada bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'daki Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine nakledildi.

Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman kısmında bulunan doğal gaz tanklarından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirmişti. Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince güçlükle söndürülmüştü. Lojmanda da büyük çapta hasara neden olan yangında, alevlere müdahale etmeye çalışan Aydın Göçer yaralanmıştı.