Üye Girişi
Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü

10.10.2021 14:14

Son dakika haberlerine göre Yemen'in geçici başkenti Aden'de Yemenli yetkilileri taşıyan konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Yemenli yetkilileri taşıyan konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Aden valisi Ahmed Hamed Lamlas ve diğer hükümet yetkililerini taşıyan konvoyun geçişi sırasında yol kenarındaki bomba yüklü araç patladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Aden valisi Lamlas yerel basına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanmadığını ve sağlığının iyi olduğunu ifade ederek, çok sayıda korumasının yaralandığını belirtti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ADEN

Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü
Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü
Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü
Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü

Patlama, Bomba, Yemen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi 13:57 Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller 13:39 Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor
Devlet Bahçeli, dikkat çeken 13:22 Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 12:38 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü 12:08 Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
13:40 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
13:31 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay Ekip sevk edildi! Formula 1 Türkiye öncesi talihsiz olay         
13:57
Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler         
13:41
Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler Alman aşısı tutmadı! Stefan Kuntz'u beğenmediler         
13:37
Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak         
13:23
Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
13:00
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular         
12:11
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu gerçek çıktı! Şüpheliler hakkında yeni işlem yapılacak         
11:36
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 14:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement