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Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti

21.10.2021 10:45
Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti

Son dakika haberleri... Eskişehir'de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, öğrenci dolu okul servisine silahla ateş eden şahıs, çocuğunu okula bırakıp evine dönen bir kadını yaraladı.

Eskişehir'de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, öğrenci dolu okul servisine silahla ateş eden şahıs, çocuğunu okula bırakıp evine dönen bir kadını yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Güllük mahallesi Baysal sokakta meydana geldi. Öğrenci servisi ile bir otomobilin sürücüleri yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İddialara göre otomobilden inen bir kişi yanında taşıdığı silah ile öğrenci servisine doğru bir el ateş etti ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olayın olduğu esnada yakınlardaki bir okula çocuklarını bırakan kadınlar evlerine doğru dönüyordu. İçinde hamile olduğu öğrenilen birisinin de bulunduğu bir grup kadın, aniden olayın ortasında kaldı. Servise doğru ateş edilmesi sonucu grup içinde bulunan 36 yaşındaki Elvan C. kalçasından yaralandı. Yaralanan kadınla birlikte yürüyen arkadaşları ise olayı şu şekilde anlattı:

Çocuğunu okula bıraktı, evine dönüyordu

"Biz okuldan dönüyorduk. Otomobil ile servis orada duruyordu. Olay çıkacağını tahmin ettik. Servis şoförü kornaya bastı. Otomobildeki şahıs araçtan inip küfür etti. Servis şoförü küfür edilecek bir şey olmadığını ve araçta çocukların olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracıyla gitti. Siyah arabadaki kişi inip çocuk dolu servise ateş etti. Benim de üzerime arabayı sürdü. Arkadaşım da vuruldu. Olay bu şekilde oldu. Okul çıkışı sonuçta burası ve yol verme meselesi yüzünden oldu. Servis çocuklarla doluydu. Yaralanan kişi arkadaşımız, ben de hamileyim. Arabayı üzerime sürdü. Biz okuldan çıktık. Herkes evlerine dağılıyordu."

Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken silahla yaralanan kadın, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti
Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti
Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti
Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti

Eskişehir, Otomobil, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yol verme meselesi yüzünden öğrenci dolu servise ateş etti - Son Dakika


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