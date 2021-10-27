Üye Girişi
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

27.10.2021 11:51

Son dakika haberleri: KARS'ın Selim ilçesinde Rıfat Alagöz'ün (39) yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobili şarampole yuvarlandı.

KARS'ın Selim ilçesinde Rıfat Alagöz'ün (39) yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada Rıfat Alagöz yaralandı, eşi Demet Alagöz (41) ise hayatını kaybetti.

Kaza, Selim ilçesi Benliahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Söğütlü köyünden Kars'a gitmek için yola çıkan 2 çocuk babası Rıfat Alagöz, aniden önüne çıkan köpeğe çarpamamak için yönetimindeki 36 SE 197 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki şarampole yuvarlandı. Kazada Alagöz yaralanırken, yanındaki eşi Demet Alagöz ise hayatını kaybetti.

Rıfat Alagöz, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demet Alagöz'ün cansız bedeni ise morga kondu.

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar 11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine 11:06 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!         
12:02
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti         
11:35
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
"Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı         
11:04
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
09:08
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement