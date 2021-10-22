Son dakika haberleri! Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli tatbikat yaptı - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzman personelince yangın çeşitleri ve söndürme şekilleri anlatıldı, yangına müdahale uygulamalı gösterildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından da afet anı ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, yaralı taşıma yöntemleri anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından, senaryo gereği deprem sonrası bina boşaltıldı, temsili yaralılar tahliye edildi.

Tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, her yıl düzenli olarak personele yönelik tatbikat yaptıklarını söyledi.

Şahin, "Herkesin ne görevi olduğu bilincine varması açısından tatbikat yaptık, bilgilerimizi tazeledik. Bize destek veren sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.