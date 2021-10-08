Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Van Emniyet Müdürlüğü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda dün yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen bir araç tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının anlaşılması üzerine yapılan takipte söz konusu araca bir ikametten yükleme yapıldığı belirlendi.

Araç ve ikamette yapılan aramada 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.