Son dakika haberi | HDP'li Aysel Tuğluk'a hapis cezası

Son dakika haberleri: Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. HDP Van eski Milletvekili ve HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı. Sanık Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti. Sanığa üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. (İHA)

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