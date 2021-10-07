Son dakika... Hindistan'da hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüs kaza yaptı, 12 kişi öldü - Son Dakika

Kıdemli Polis Memuru Yamuna Prasad, bazı yolcuların ağır yaralandığını, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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