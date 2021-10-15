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Son dakika... Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, polisin protestoculara müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Son dakika... Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, polisin protestoculara müdahalesi sürüyor

15.10.2021 16:01
Son dakika... Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, polisin protestoculara müdahalesi sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te polisin, Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenleyen gruplara müdahalesi devam ediyor.

Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te polisin, Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenleyen gruplara müdahalesi devam ediyor.

Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası binlerce kişi başkent sokaklarındaki protesto gösterilerine katıldı.

Güvenlik güçleri gruba göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Çıkan arbedede çok sayıda gösterici yaralandı.

Hindistan karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Şeyh Hasina'yı Yeni Delhi yönetimine yakın olmakla suçladı.

Hindu yetkililer, ülkedeki tapınak ve heykellerin zarar gördüğünü ve protestocuların onlarca Hindu'yu yaraladığını ileri sürdü.

Hindu tapınaklarına yönelik saldırılara ilişkin 13 Ekim'den bu yana en az 100 kişi gözaltına alındı.

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddia edilmiş, konuya ilişkin haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ile tepkiler büyümüştü.

Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde dün çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 gösterici ve 19 polisin hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.

Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.

Kuran-ı Kerim, Bangladeş, Müslüman, Hindu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, polisin protestoculara müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, polisin protestoculara müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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