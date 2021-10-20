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Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada - Son Dakika

Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada

20.10.2021 13:02

Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi.

Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada

Şahsı kamera görüntülerinden tanıyan işletme sahibi, hırsızı polis gelene kadar içeriye kilitledi

ANTALYA - Antalya'da dün bir işletmede kasanın yanındaki cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şahsı kameradan tespit eden işletme sahibi, bugün şahıs dükkanın önünden tekrar geçince arkasından koşup yakaladı. İşletme sahibi, polis gelene kadar şahsı dükkanın içerisine kilitledi.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir işletmede dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah geldiği işletmenin sahibinin arka bölmede olduğunu fark eden şahıs, kasada bulunan 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İşletme sahibi Orhan Yalçın, kasaya geldiğinde telefonunu göremeyince büyük şok yaşadı. Güvenlik

kameralarını inceleyen Yalçın, telefonun dükkana giren bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Yalçın durumu polise bildirirken, cep telefonunu çalan şahıs bugün tekrar dükkanın önünden geçti. Şahsı üzerindeki kıyafetlerden tanıyan Yalçın, arkasından koşarak yakaladı. Yalçın, şahsı kaçma ihtimaline karşı dükkanına getirerek kilitleyip polisi aradı.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlı, daha sonra suçunu itiraf ederek, çaldığı telefonu akşam sahilde uyuduğu sırada çaldırdığını iddia etti. Olay yerine gelen polisler, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Yaşanan anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kaçmasın diye kapıyı kapattık"

İşletme çalışanı Muhammed Kütük, "Dün sabah saatlerinde Orhan abi arka tarafta bardak yıkıyordu. Bir tane müşteri gelerek içeride kimsenin olmadığını görünce sağına soluna bakarak tezgaha eğilerek yavaştan cep telefonunu alıyor, daha sonra ayrılıyor. Bugün de Orhan abinin dikkati sayesinde üstündeki eşofmandan tanıyor. Şahsın peşinden koşuyor. 10 metre ileride yakalıyor. Dükkana getirdik, telefonu sorduk. Kendi telefonunu ve bizim telefonu da çaldırdığını söyledi. Çaldığını kabul etti. Sonra polise haber verdik. Kaçmasın diye kapıyı kapattık. Herhangi bir zarar vermeden polise teslim ettik. Polisler gelip götürdü" dedi.

Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada

Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi...O anlar kamerada - Son Dakika
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