İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, geçen ay mecliste kabul edildikten sonra Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Beykoz Millet Bahçesine ilişkin imar planı tadilatlarını "ısrar kararı" olarak yeniden kabul etti.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda, geçen ay meclis tarafından kabul edilen ve Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği, Beykoz'da kurulacak Millet Bahçesine ilişkin imar planı değişiklikleriyle ilgili kararlar ele alındı.

Beykoz Millet Bahçesi projesine ilişkin kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yaptıkları işlemin Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek olduğunu belirtti.

Proje ile Beykoz Çayırı'na zarar verilmeyeceğini vurgulayan Aydın, "Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır ise 55 bin metrekare büyüyerek 93 bin metrekare olacak. Yapılaşma deniliyor, kesinlikle böyle bir şey yok. Çayıra zaten dokunulmayacak, olumsuz bir yeri varsa orası düzeltilecek. Yeşil alanları artıracağız" ifadelerini kullandı.

Proje alanında yaklaşık 5 bin metrekareyi kapsayan binalar bulunduğunu bildiren Aydın, daha önce kaçak olarak yapılan bu yapıları kaldıracaklarını söyledi.

Plan notlarında yapı miktarının artırılmadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Mevcut binalar yıkılacak, sadece bir kısmı yeniden yapılacak. Gençlerimiz spor yapıyor. Soyunma odası lazım. Duş alacakları yer lazım. Onu yapacağız. Şu an yok mu? Baraka şeklinde var. Bizim kira aldığımız yerler var. Biz o kiralardan vazgeçtik. Oraları kaldıracağız. Yeşil alan yapacağız."

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Beykoz Çayırı projesiyle ilgili tereddütleri bulunduğunu ve bunların giderilmediğini söyledi.

Çayırın etrafında kirlilik ve işgaller olduğunu ifade eden Balyalı, oradaki işgalin ortadan kaldırılabileceğini, etrafın temizlenebileceğini ve çayırın var olan haliyle korunması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Bölgede inşaat alanında artış ve hukuki sorunlar olduğunu söyleyen Balyalı, "Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın iyi niyetine kesinlikle inanıyoruz ama bu dönemde olmazsa bile ilerleyen dönemlerde bölge imara açılabilir" şeklinde konuştu.

Beykoz Millet Bahçesiyle ilgili iki imar planı maddesi, yapılan müzakerelerin ardından meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından oy çokluğuyla "ısrar kararı" olarak kabul edildi.