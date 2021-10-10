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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur

10.10.2021 21:42
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur

Son dakika haberi... - - İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda;

- - İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur

İçişleri Bakanlığı, Şehit, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur - Son Dakika
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