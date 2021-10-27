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Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada

27.10.2021 22:54

Son dakika haberleri... - İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada Kendisini yüzünden kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine, yoluna devam etti Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, caddede yürüyen adama vurmamak için direksiyonunu kırarak trafoya çarptı.

- İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada

Kendisini yüzünden kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine, yoluna devam etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, caddede yürüyen adama vurmamak için direksiyonunu kırarak trafoya çarptı. Kaza sonrası motosikleti ile birlikte devrilen sürücüye yardım etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adamın rahatlığı kameralara yansıdı. Kaza yapan motosiklet sürücüsü "insanlık ölmüş" diyerek dert yandı.

Olay, Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için motoruyla yola çıkan Yusuf Tavşan, seyir halinde ilerlediği sırada yola çıkan adama vurmamak için gidon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Tavşan, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Yaralanan Tavşan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazaya sebebiyet veren vatandaşın umursamadan yola devam etmesi pes dedirtti. Motorunda ve elinde hasar oluşun Tavşan hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"O adamın vicdansızlığı canımı acıttı"

Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan," İşe gitmek için motorumla yolda ilerlediğim esnada sağına soluna bakmadan bir adam yola çıktı. Ben de ona çarpmamak, zarar vermemek adına direksiyonumu sağa kırdım. Hakimiyetimi kaybederek yol kenarındaki trafoya vurarak durabildim. Elim zarar gördü, telefonum kırıldı bir süre olayın şokuna girdim. Ancak bu kazaya sebebiyet veren şahsa seslenmeme rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ne telefonumun kırılması ne motorumun zarar görmesi beni üzmedi. O adamın vicdansızlığı canımı acıttı. İnsanlık ölmüş resmen dedirtti bana" diye konuştu.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çöp poşeti olan bir adamın, trafo yanına çöpü attıktan sonra yola çıktığı görülüyor. Bu sırada seyir halinde bulunan motorunda adama çarpmamak için direksiyon kırarak kaza yaptığı kameralara yansıyor. Kaza sonrası motor sürücüsü yerde yatarken adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.

Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada
Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada
Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada
Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada

Pazartesi, Esenyurt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
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