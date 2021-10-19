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Son dakika... Irak'ta futbol maçı kavgası savaşa dönüştü: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika... Irak'ta futbol maçı kavgası savaşa dönüştü: 4 ölü

19.10.2021 15:50
Son dakika... Irak'ta futbol maçı kavgası savaşa dönüştü: 4 ölü

Son dakika haberler... Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde futbol maçı sonrası çıkan iki aşiret arasındaki çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde futbol maçı sonrası çıkan iki aşiret arasındaki çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Irak basını güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde ülkenin güneyindeki Zikar kentinin el-Kaike bölgesinde iki yerel takımın oynadığı futbol maçında çıkan kavganın kısa bir süre içerisinde silahlı çatışmaya dönüştüğü bildirildi. El-Şudud ve el-Zübeyd aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmaya yüzlerce kişinin katıldığını belirtilirken, çeşitli hafif silahların kullanıldığı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çatışmayı sonlandırmak isteyen aşiretlerin çabalarının yetersiz kalması sonucu devreye güvenlik güçleri girdi.

Çıkan çatışmada 3 ev ve 2 iş yerinin yanarak kül olduğu bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaya katılan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. - ERBİL

Aşiret, Futbol, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Irak'ta futbol maçı kavgası savaşa dönüştü: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Irak'ta futbol maçı kavgası savaşa dönüştü: 4 ölü - Son Dakika
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