Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala'nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü'nde polise yönelik DEAŞ saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, dün de Diyala'da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti - Son Dakika