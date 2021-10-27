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Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti

27.10.2021 23:37
Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala'nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü'nde polise yönelik DEAŞ saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, dün de Diyala'da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.

Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti - Son Dakika


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