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Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetti

11.10.2021 14:36
Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak 122 bin 868'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak 122 bin 868'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 504 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1968'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 716 bin 394'e yükseldiği ülkede, 276 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 868'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 218 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 45 milyon 748 bin 724 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 918 bin 743 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 65 milyon 667 bin 467 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 7 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 108 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 248 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 85 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 276 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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