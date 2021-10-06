Son dakika: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Isparta'nın Gönen ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyündeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan T.D, E.D, M.D, H.D, M.A. ve H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D'nin 3 ayrı suçtan hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Dakika

Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu

Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor

Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok

RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı

74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak