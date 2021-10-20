İsrail Askeri Temyiz Mahkemesi, Filistinli bir kadına cinsel istismardan suçlu bulunarak 11 yıl hapse mahkum edilen ve rütbeleri sökülerek ilişiği kesilen İsrailli bir subayın "er" statüsünde orduya dönebileceğine hükmetti.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, adı ve rütbesi açıklanmayan İsrail ordusunun Sivil Yönetim biriminde görevli subay hakkında 2013-2014'te cinsel taciz, cinsel rüşvet alma, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan dava açıldı.

Filistinli bir kadına cinsel istismarda bulunmak ve işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden bir kadınla da İsrail'e giriş ve çalışma izni vaadiyle birlikte olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan subay, 11 yıl hapse mahkum edildi.

Rütbeleri sökülerek ordudan atılan ve hapse konulan şahıs geçtiğimiz yıl mahkemenin kararına itiraz etti.

İtiraz başvurusunu değerlendiren İsrail Askeri Temyiz Mahkemesi, şahsın, cezasının indirilmesi talebini reddederek, "er" statüsünde orduya dönebileceği kararı verdi.

Dosya üzerindeki gizlilik kararının kısmen kaldırılması üzerine İsrail medyası askeri mahkemenin tartışmalı kararını kamuoyuyla paylaştı.

Haberde, söz konusu eski subayın hapis cezasının ne zaman dolacağı ve ne zaman orduya döneceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.